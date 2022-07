Berrettini-Ruud, finale ATP Gstaad: il romano vuole il terzo sigillo (Di domenica 24 luglio 2022) Tra ritorni e finali da vincere. Strani, anzi stranissima, questa parte di carriera del nostro Matteo Berrettini. Il tennista italiano più forte della sua generazione, infatti, si divide tra problemi fisici e vittorie nei tornei ai quali partecipa: dopo aver saltato la parte più importante della stagione su terra rossa per un infortunio alla mano, il romano si è ripreso con le vittorie di Stoccarda e Londra. I fari erano puntati su di lui per Wimbledon 2022 ma il Covid-19 ci ha messo lo zampino eliminando dalla contesa il tennista nostrano, dato tra i favoriti. Matteo è tornato in questo torneo svizzero mostrando, nuovamente, tutta la sua grinta: ha staccato il pass dell’ultimo atto, infatti, dopo aver sconfitto Dominic Thiem in appena due set. Dinnanzi a lui, a breve, scenderà in campo Casper Ruud: il norvegese è arrivato a questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Tra ritorni e finali da vincere. Strani, anzi stranissima, questa parte di carriera del nostro Matteo. Il tennista italiano più forte della sua generazione, infatti, si divide tra problemi fisici e vittorie nei tornei ai quali partecipa: dopo aver saltato la parte più importante della stagione su terra rossa per un infortunio alla mano, ilsi è ripreso con le vittorie di Stoccarda e Londra. I fari erano puntati su di lui per Wimbledon 2022 ma il Covid-19 ci ha messo lo zampino eliminando dalla contesa il tennista nostrano, dato tra i favoriti. Matteo è tornato in questo torneo svizzero mostrando, nuovamente, tutta la sua grinta: ha staccato il pass dell’ultimo atto, infatti, dopo aver sconfitto Dominic Thiem in appena due set. Dinnanzi a lui, a breve, scenderà in campo Casper: il norvegese è arrivato a questa ...

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? Berrettini batte Thiem in due set e vola in finale degli Swiss Open di Gstaad dove affronterà uno t… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini batte Thiem, è in finale a Gstaad. L'azzurro a caccia del nono titolo, affronterà Ruud #ANSA - KarinMayerhofer : RT @SuperTennisTv: Giornata da non perdere su #SuperTennisTV ?? Finale #SwissOpenGstaad ???? ? 11:30 Berrettini ?? Ruud Finale #HamburgOpen… - DeborahPedrats1 : RT @GeorgeSpalluto: Per la prima volta nella storia ci sono 3 ???? in 3 diverse finali nella stessa settimana. Berrettini alle 11.30 a Gstaad… - lapidus999 : RT @GeorgeSpalluto: Per la prima volta nella storia ci sono 3 ???? in 3 diverse finali nella stessa settimana. Berrettini alle 11.30 a Gstaad… -