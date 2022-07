Bernardeschi Toronto, l’esterno senza parole: «Mi avete scaldato il cuore» (Di domenica 24 luglio 2022) Bernardeschi Toronto, scoppia subito l’amore tra l’esterno italiano e la compagine canadese. Il post del giocatore Un gol e un assist per iniziare al meglio la nuova avventura con la maglia del Toronto. Questa la sintesi dell’esordio in MLS per Federico Bernardeschi. L’ex esterno della Juve, sui social, ha poi festeggiato il suo debutto con la compagine canadese: «Non avrei potuto desiderare di più! Il modo in cui mi avete accolto mi ha scaldato il cuore. La vostra passione è la mia adrenalina». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022), scoppia subito l’amore traitaliano e la compagine canadese. Il post del giocatore Un gol e un assist per iniziare al meglio la nuova avventura con la maglia del. Questa la sintesi dell’esordio in MLS per Federico. L’ex esterno della Juve, sui social, ha poi festeggiato il suo debutto con la compagine canadese: «Non avrei potuto desiderare di più! Il modo in cui miaccolto mi hail. La vostra passione è la mia adrenalina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

