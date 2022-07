Bergoglio in Canada cerca i soldi perduti. "Preoccupato per le casse vaticane" (Di domenica 24 luglio 2022) Caro direttore, Bergoglio in cerca di dote. La buona notizia è che il Papa, apparso un po' malconcio nei mesi scorsi, adesso sta bene e si è ripreso. Quella meno buona é che parte oggi per il Canada per dire «mea culpa» agli indigeni canadesi. Attirandosi così le critiche di chi in questo momentoriteneva prioritarie visite apostoliche in altri Paesi, dall'Ucraina, auspicata da mesi da più parti, all'Africa, dopo l'ultima drammatica strage di cristiani in una chiesa in Nigeria, e molti altri luoghi prima del Canada. Pare, infatti, a dir poco singolare che abbia rimandato per motivi di salute il viaggio programmato ai primi di luglio in Congo e in Sud Sudan (dove lí sì, cristiani e cattolici sono continuamente perseguitati e in costante aumento) per andare invece a compiere un'opera di decolonizzazione,sia pur altamente ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Caro direttore,indi dote. La buona notizia è che il Papa, apparso un po' malconcio nei mesi scorsi, adesso sta bene e si è ripreso. Quella meno buona é che parte oggi per ilper dire «mea culpa» agli indigeni canadesi. Attirandosi così le critiche di chi in questo momentoriteneva prioritarie visite apostoliche in altri Paesi, dall'Ucraina, auspicata da mesi da più parti, all'Africa, dopo l'ultima drammatica strage di cristiani in una chiesa in Nigeria, e molti altri luoghi prima del. Pare, infatti, a dir poco singolare che abbia rimandato per motivi di salute il viaggio programmato ai primi di luglio in Congo e in Sud Sudan (dove lí sì, cristiani e cattolici sono continuamente perseguitati e in costante aumento) per andare invece a compiere un'opera di decolonizzazione,sia pur altamente ...

tempoweb : #Bergoglio in #Canada cerca i soldi perduti. 'Preoccupato per le casse vaticane' #papafrancesco #24luglio… - Fiordaliso21 : RT @antoniospadaro: Domani si parte con #PapaFrancesco per il #Canada. ???? Può essere utile riflettere sul pensiero di Jorge Mario Bergoglio… - baratto_m : RT @antoniospadaro: Domani si parte con #PapaFrancesco per il #Canada. ???? Può essere utile riflettere sul pensiero di Jorge Mario Bergoglio… - MariagladysVc : RT @antoniospadaro: Domani si parte con #PapaFrancesco per il #Canada. ???? Può essere utile riflettere sul pensiero di Jorge Mario Bergoglio… - LorisCavallett1 : RT @antoniospadaro: Domani si parte con #PapaFrancesco per il #Canada. ???? Può essere utile riflettere sul pensiero di Jorge Mario Bergoglio… -