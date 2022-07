Beach volley, World Tour 2022 Agadir. Si ferma in semifinale la corsa di Menegatti/Gottardi. Con Megane/Nicole la sfida per il terzo posto (Di domenica 24 luglio 2022) Si ferma in semifinale la corsa di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nel Challenge di Agadir in Marocco. Dopo quattro successi consecutivi le azzurre escono sconfitte in due set dalle olandesi Piersma/Van Driel al termine di una gara costellata da qualche errore di troppo per il binomio italiano. Nel primo set olandesi sempre avanti fin dalle prime battute, break che sembra decisivo a favore di Piersma/Van Driel sul 15-11 ma le azzurre non mollano, tornano sotto ma si fermano a quota 19. Nel secondo set ancora una volta sono le olandesi a partire meglio (9-6) ma stavolta la rimonta avviene nella parte centrale del set (14-14). La coppia Orange riparte forte e resiste ancora una volta al ritorno nel finale di Menegatti/Gottardi che ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Siinladi Martae Valentinanel Challenge diin Marocco. Dopo quattro successi consecutivi le azzurre escono sconfitte in due set dalle olandesi Piersma/Van Driel al termine di una gara costellata da qualche errore di troppo per il binomio italiano. Nel primo set olandesi sempre avanti fin dalle prime battute, break che sembra decisivo a favore di Piersma/Van Driel sul 15-11 ma le azzurre non mollano, tornano sotto ma sino a quota 19. Nel secondo set ancora una volta sono le olandesi a partire meglio (9-6) ma stavolta la rimonta avviene nella parte centrale del set (14-14). La coppia Orange riparte forte e resiste ancora una volta al ritorno nel finale diche ...

