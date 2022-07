Bayern Monaco-Manchester City: gara sospesa per tempesta, sui bavaresi si abbatte anche l’uragano Haaland (Di domenica 24 luglio 2022) Nella notte italiana è andata in scena la prestigiosa amichevole tra Bayern Monaco e Manchester City. Al Lambeau Field di Green Bay, Wisconsin, a farla da padrona è il brutto tempo, con una vera e propria tempesta (preannunciata) che si è abbattuta sullo storico impianto di NFL e che ha ritardato il fischio d’inizio, oltre a portare alla sospensione della partita dopo circa 13 minuti per oltre mezz’ora. Pochi istanti prima dell’interruzione, Haaland, al debutto con la maglia dei Citizens, aveva trovato già la rete ce ha deciso il match, con una spaccata ad infilare in rete a porta vuota l’assist di Grealish. In precedenza era anche stato annullato un gol a Sané per fuorigioco di Muller. Inoltre, proprio a causa delle condizioni meteo, il format del ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Nella notte italiana è andata in scena la prestigiosa amichevole tra. Al Lambeau Field di Green Bay, Wisconsin, a farla da padrona è il brutto tempo, con una vera e propria(preannunciata) che si è abbattuta sullo storico impianto di NFL e che ha ritardato il fischio d’inizio, oltre a portare alla sospensione della partita dopo circa 13 minuti per oltre mezz’ora. Pochi istanti prima dell’interruzione,, al debutto con la maglia dei Citizens, aveva trovato già la rete ce ha deciso il match, con una spaccata ad infilare in rete a porta vuota l’assist di Grealish. In precedenza erastato annullato un gol a Sané per fuorigioco di Muller. Inoltre, proprio a causa delle condizioni meteo, il format del ...

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - romeoagresti : Rafaela #Pimenta è sbarcata a Caselle: ultimi dettagli burocratici per il trasferimento di #DeLigt al #Bayern, dopo… - GiovaAlbanese : #DeLigt è alla Continassa: ultimo allenamento con la #Juventus. Poi volerà verso Monaco di Baviera: partenza progra… - sportface2016 : Gli highlights della partita - sportface2016 : #Bayern-#ManchesterCity: gara sospesa per una tempesta, sui bavaresi si abbatte anche l'uragano #Haaland -