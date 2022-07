Bayern Monaco – Manchester City 0-1: Haaland segna all’esordio vincendo (Di domenica 24 luglio 2022) Breaking: Erling Haaland ha segnato un gol al suo debutto quando il Manchester City ha sconfitto il Bayern Monaco 1-0 al Lambeau Field nell’amichevole pre-stagionale di sabato. La pioggia torrenziale ha comportato lunghi ritardi e tempi di 40 minuti, con le due squadre rimandate nei rispettivi spogliatoi dopo soli 13 minuti di gioco, ma non prima che Haaland aprisse il suo conto per il City. Il 22enne è stato lasciato con un finale relativamente semplice, sfruttando da distanza ravvicinata dopo che i campioni in carica della Bundesliga non sono riusciti a cancellare una palla morta, con Kevin de Bruyne che ha giocato Jack Grealish per l’assist finale. Il nazionale norvegese ha ceduto il posto a Julian Alvarez durante una breve pausa ... Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) Breaking: Erlinghato un gol al suo debutto quando ilha sconfitto il1-0 al Lambeau Field nell’amichevole pre-stagionale di sabato. La pioggia torrenziale ha comportato lunghi ritardi e tempi di 40 minuti, con le due squadre rimandate nei rispettivi spogliatoi dopo soli 13 minuti di gioco, ma non prima cheaprisse il suo conto per il. Il 22enne è stato lasciato con un finale relativamente semplice, sfruttando da distanza ravvicinata dopo che i campioni in carica della Bundesliga non sono riusciti a cancellare una palla morta, con Kevin de Bruyne che ha giocato Jack Grealish per l’assist finale. Il nazionale norvegese ha ceduto il posto a Julian Alvarez durante una breve pausa ...

