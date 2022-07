“Basta mortificazioni” | il presidente dell’Ordine infermieri di Taranto scrive all’Asl Volpe

Leggi su noinotizie

(Di domenica 24 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da OPIe mancata valorizzazione del personale sanitario nella ASL, con queste parole e per queste motivazioni, ildelle Professionistiche di, Dott. Pierpaolo, con una lettera inviata al Direttore Generale, al Governatore Emiliano e all’Assessore Palese, ha preso una dura posizione nei confronti della ASL. Il CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21 maggio 2018 ed entrato in vigore il 01 giugno 2018, all’art. 16 rubricato ” Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale ...