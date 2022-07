Barù risponde alle domande dei fan: ecco cosa ha rivelato (VIDEO) (Di domenica 24 luglio 2022) Barù risponde alle numerose domande dei fan sui social: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffino Barù sta vivendo un periodo magico. Dopo la sua partecipazione al noto reality show di Canale 5, l’ex gieffino non si è più fermato. L’amato Barù è entrato in punta di piedi nel cuore di tantissimi italiani durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Barù è riuscito a conquistare il terzo posto subito dopo Davide Silvestri e la vincitrice Jessica Selassié. Per Barù sono in arrivo tantissime novità riguardo anche il suo ritorno in televisione. Lo scorso maggio, l’ex gieffino ha inaugurato il suo primo temporary ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 luglio 2022)numerosedei fan sui social:è emerso dparole dell’ex gieffinosta vivendo un periodo magico. Dopo la sua partecipazione al noto reality show di Canale 5, l’ex gieffino non si è più fermato. L’amatoè entrato in punta di piedi nel cuore di tantissimi italiani durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip,è riuscito a conquistare il terzo posto subito dopo Davide Silvestri e la vincitrice Jessica Selassié. Persono in arrivo tantissime novità riguardo anche il suo ritorno in televisione. Lo scorso maggio, l’ex gieffino ha inaugurato il suo primo temporary ...

Loryebbbasta : Se a Baru chiedete come stai? Lui vi risponde ..seduto ?????? #jeru - jackdicuori7 : Se chiedete a Baru dv è nato lui vi risponde 'in ospedale' #jeru - Ele09535599 : RT @nonsonosimpi: Comunque quelle domande disagiate le fanno alla maggior parte dei personaggi pubblici non solo a Barù. Solo che lui rispo… - nonsonosimpi : Comunque quelle domande disagiate le fanno alla maggior parte dei personaggi pubblici non solo a Barù. Solo che lui… - More10599742 : Jess che gli chiede se la maglia puzza e lui che gli risponde che gli piace il suo odore, gli fa sangue??, ve ne ren… -

