Pall_Gonfiato : #Zaniolo, si fa avanti il #Tottenham - TUTTOJUVE_COM : Bargiggia: 'Il Tottenham valuta Zaniolo, contatto tra Paratici e l'agente Vigorelli' - Paolo_Bargiggia : ESCLUSIVA – Il Tottenham monitora la situazione Zaniolo: colloquio tra l’agente e Paratici - Paolo_Bargiggia : Tanganga, La Gazzetta: “Il Milan tratta la formula con il Tottenham” -

Tutto Juve

... si è fiondata un'altra big del panorama inglese ed europeo: ildi Conte e Paratici. A ... Vigorelli, e il ds degli Spurs è il super esperto di mercato Paolosu Twitter . Ecco il suo ...... dopo una stagione in Premier League in prestito al, sembra vicino agli azzurri. ...ancora lontano Lo ha anche affermato su Twitter dal giornalista esperto di calciomercato Paolo: '... Bargiggia: "Il Tottenham valuta Zaniolo, contatto tra Paratici e l'agente Vigorelli" Bargiggia svela: «Colloquio telefonico Paratici-Vigorelli per Zaniolo». Le parole del giornalista sul talento.Nicolò Zaniolo sembrava essere promesso sposo della Juventus, ma nelle ultime ore si è registrato un'interesse del Tottenham. Ne ha parlato ...