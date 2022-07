Barcellona, Xavi: «Stimo De Jong, ma la situazione economica…» (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole dell’allenatore del Barcellona: «De Jong è un giocatore chiave, ma poi c’è la situazione economica e il fair play finanziario…» Dopo la partita con il Real Madrid, l’allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato della situazione di De Jong, che piace molto al Manchester United. Di seguito le sue parole. «Non sono qui per mandare messaggi. Ho già parlato con Frenkie, lo Stimo molto. É un giocatore chiave, ma poi c’è la situazione economica e il fair play finanziario…» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole dell’allenatore del: «Deè un giocatore chiave, ma poi c’è laeconomica e il fair play finanziario…» Dopo la partita con il Real Madrid, l’allenatore del, ha parlato delladi De, che piace molto al Manchester United. Di seguito le sue parole. «Non sono qui per mandare messaggi. Ho già parlato con Frenkie, lomolto. É un giocatore chiave, ma poi c’è laeconomica e il fair play finanziario…» L'articolo proviene da Calcio News 24.

