Az Alkmaar-Bologna oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Alkmaar-Bologna, amichevole precampionato 2022. Gli emiliani tornano in campo una settimana dopo l’ultimo test contro il Castiglione, terminato 7-1. I ragazzi di Mihajlovic affrontano ora la quinta classificata dello scorso campionato olandese. Appuntamento oggi, domenica 24 luglio, alle ore 17. La partita verrà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport 251 e su Sky Sport Football. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Il programma, con l’e ladi. Gli emiliani tornano in campo una settimana dopo l’ultimo test contro il Castiglione, terminato 7-1. I ragazzi di Mihajlovic affrontano ora la quinta classificata dello scorso campionato olandese. Appuntamento, domenica 24 luglio, alle ore 17. La partita verrà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport 251 e su Sky Sport Football. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Calciodiretta24 : Calcio in tv: in primo piano Real Madrid - Barcelona e Az Alkmaar - Bologna - sportli26181512 : Il #Bologna stringe tutto su #Schuurs: Oggi i rossoblù volano in Olanda per l’amichevole contro l’Az Alkmaar. Può e… - news_bologna : Seduta tattica a -2 dall’amichevole di Alkmaar, domani rifinitura - 1000Cuori : ?? Stadio - Stasera ad Alkmaar il Bologna inizia a fare sul serio ?? - infoitsport : Doppia seduta verso AZ Alkmaar-Bologna, domani presentazione di Cambiaso alle 16 e allenamento alle 18 -