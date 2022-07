Avviso: dati Auditel in ritardo? Pubblicati e ora in arrivo (Di domenica 24 luglio 2022) Auditel stamane ha comunicato che i dati degli ascolti tv riferiti a ieri, sabato 23 luglio, usciranno in ritardo. Il rilascio era annunciato intorno o prima delle 12.00. E così è stato. I dati sono arrivati. Facebook Twitter LinkedIn TvZoom. Leggi su tvzoom (Di domenica 24 luglio 2022)stamane ha comunicato che idegli ascolti tv riferiti a ieri, sabato 23 luglio, usciranno in. Il rilascio era annunciato intorno o prima delle 12.00. E così è stato. Isono arrivati. Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

