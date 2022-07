"Avevo caldo e le ho liberate". Giulia Provvedi in piscina senza nulla: la foto da urlo | Guarda (Di domenica 24 luglio 2022) Giulia Provvedi come Chiara Ferragni. Anche la cantante de Le Donatella ha deciso di pubblicare alcuni scatti senza la parte superiore del costume da bagno. Come mostra la didascalia delle foto su Instagram, anche lei ha deciso di diffondere il #FreeTheNipple, il trend di lasciare a casa il reggiseno in favore della comodità. "Avevano caldo, le ho liberate e non smettono di ringraziarmi", ironizza la giovane. Tantissimi i complimenti piovuti sotto il post, anche se qualcuno ha ricordato che Giulia ha fatto ricorso al chirurgo estetico. Lei stessa lo aveva ammesso: "Abbiamo rifatto il seno Giulia nel 2015, io un annetto fa - aveva confessato la sorella - perché all'Isola Avevo perso 8 chili e non mi piacevo più". Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022)come Chiara Ferragni. Anche la cantante de Le Donatella ha deciso di pubblicare alcuni scattila parte superiore del costume da bagno. Come mostra la didascalia dellesu Instagram, anche lei ha deciso di diffondere il #FreeTheNipple, il trend di lasciare a casa il reggiseno in favore della comodità. "Avevano, le hoe non smettono di ringraziarmi", ironizza la giovane. Tantissimi i complimenti piovuti sotto il post, anche se qualcuno ha ricordato cheha fatto ricorso al chirurgo estetico. Lei stessa lo aveva ammesso: "Abbiamo rifatto il senonel 2015, io un annetto fa - aveva confessato la sorella - perché all'Isolaperso 8 chili e non mi piacevo più". Le ...

