Auto si schianta, mamma e figlio di 3 mesi volano fuori dall'abitacolo: Vanessa muore a 31 anni, il bimbo illeso (Di domenica 24 luglio 2022) Una donna di 31 anni, Vanessa Carta , è morta questa sera in Abruzzo in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 83, tra Pescina e Venere in provincia dell'Aquila. La giovane era sull'Auto, ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022) Una donna di 31Carta , è morta questa sera in Abruzzo in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 83, tra Pescina e Venere in provincia dell'Aquila. La giovane era sull', ...

AdriJuve64 : Auto si schianta, mamma e figlio di 3 mesi volano fuori dall'abitacolo: Vanessa muore a 31 anni, il bimbo illeso… - francobus100 : Incidente con la moto contro un'auto parcheggiata, scappa per non pagare i danni ma si schianta contro un muro e mu… - frank1steptango : RT @mattinodinapoli: Scooter si schianta contro un'auto, uomo salvato dal casco protettivo - infoitinterno : Via Miranese, si schianta con la moto contro un'auto - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Si schianta con la moto contro un'auto, muore ventenne di Mestre -