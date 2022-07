Attacco ad Odessa | Mosca | colpiti nave e deposito di armi | Lavrov | Sarà una terza parte a scortare le navi del grano

GiovaQuez : I russi dicono che 'non hanno assolutamente nulla a che fare con l'attacco a Odessa' e che 'stanno esaminando la qu… - riotta : Duro attacco #Odessa 8 missili russi su aree civili e il porto dove il comando di Putin sospetta siano installate d… - ItalyMFA : l'Italia condanna fermamente l'attacco al porto di #Odessa e chiede che venga data piena attuazione all'accordo sul… - silvanhoe : RT @agambella: Riguardo l'attacco al porto di Odessa arriva il comunicato militare russo in cui si dichiara la distruzione con missili ad a… - paola124291 : RT @valy_s: Quindi.. sull’attacco ad #Odessa , l’unica fonte che parla di “silos di grano colpiti” è ovviamente Ucraina… Con #Zelensky che… -

La Russia fino al giorno prima aveva smentito l'. Zelensky: 'Putin non intende applicare l'accordo firmato in ...stata la Russia a lanciare sabato i suoi missili contro il porto dima non per colpire i depositi di grano pronto ad essere esportato in base all'accordo siglato ...la paternit dell'e lo ...La prima tappa del ministro degli Esteri russo è in Egitto. Mosca ammette il raid sul porto di Odessa: «Colpiti obiettivi militari» ...Ucraina 24 luglio 2022 L'attacco missilistico russo ad Odessa, al nostro porto, è cinico, oltre adessere un colpo per la posizione politica della Russia stessa. Se chiunque nel mondo vuole dire qualco ...