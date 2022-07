Atp Kitzbuhel 2022 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 25 luglio

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Ufficializzato ildell'Atp didi25, la prima giornata dedicata al tabellone principale. Archiviate le qualificazioni, sulla terra austriaca dei 'Generali Open' si inizia a fare sul serio con il main draw. Sul centrale aprono Kopriva e Sousa a partire dalle 11, poi in campo i padroni di casa Misolic e Rodionov. In chiusura esordio di Garin, opposto all'argentino Coria. Ecco ilcompleto con tutti gli. CENTER COURT Ore 11 – Kopriva vs Sousa A seguire – Dutra da Silva vs Misolic A seguire – Casanova vs Rodionov A seguire – Coria vs Garin COURT KUECHENMEISTER Ore 11 – Varillas vs Taberner A seguire – Lehecka vs Monteiro A seguire – Sachko vs Lajovic