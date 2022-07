ATP Amburgo, Lorenzo Musetti piega Carlos Alcaraz, vince il primo torneo e fa un balzo nel ranking! (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo Musetti nel torneo di singolare maschile di Amburgo 2022 di tennis, di categoria ATP 500, conquista il primo titolo in carriera sul circuito maggiore! Lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, cede all’azzurro, che si impone con lo score di 6-4 6-7 (6) 6-4 dopo due ore e 50 minuti di battaglia. Nel primo set ad essere decisiva è la fase centrale della partita: dopo l’iniziale scambio di break, infatti, entrambi i giocatori salgono di livello al servizio, ma nel settimo gioco l’azzurro allunga ancora e non concede altre occasioni allo spagnolo, andando a chiudere al primo set point sul 6-4 dopo 45 minuti. La seconda frazione è per cuori forti: break in avvio di Musetti, che poi nell’ottavo gioco deve ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)neldi singolare maschile di2022 di tennis, di categoria ATP 500, conquista iltitolo in carriera sul circuito maggiore! Lo spagnolo, numero 1 del seeding, cede all’azzurro, che si impone con lo score di 6-4 6-7 (6) 6-4 dopo due ore e 50 minuti di battaglia. Nelset ad essere decisiva è la fase centrale della partita: dopo l’iniziale scambio di break, infatti, entrambi i giocatori salgono di livello al servizio, ma nel settimo gioco l’azzurro allunga ancora e non concede altre occasioni allo spagnolo, andando a chiudere alset point sul 6-4 dopo 45 minuti. La seconda frazione è per cuori forti: break in avvio di, che poi nell’ottavo gioco deve ...

