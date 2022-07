Atp Amburgo 2022, Alcaraz: “Ho combattuto, ma non ce l’ho fatta. Congratulazioni Musetti” (Di domenica 24 luglio 2022) Pomeriggio esaltante per il tennis italiano, che ad Amburgo ha festeggiato il primo titolo Atp in carriera di Lorenzo Musetti. L’azzurro si è imposto in tre set 6-4 6-7(8) 6-4 sul campione spagnolo Carlos Alcaraz che, dopo una serie di successi, è stato costretto a leccarsi le ferite. Il tennista iberico, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato la sconfitta facendo i complimenti al suo avversario: “Ho combattuto e ci ho creduto, ma non ce l’ho fatta. Congratulazioni Lorenzo Musetti per il tuo primo titolo Atp! Grazie Amburgo per il supporto!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlos Alcaraz Garfia ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Pomeriggio esaltante per il tennis italiano, che adha festeggiato il primo titolo Atp in carriera di Lorenzo. L’azzurro si è imposto in tre set 6-4 6-7(8) 6-4 sul campione spagnolo Carlosche, dopo una serie di successi, è stato costretto a leccarsi le ferite. Il tennista iberico, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato la sconfitta facendo i complimenti al suo avversario: “Hoe ci ho creduto, ma non ceLorenzoper il tuo primo titolo Atp! Grazieper il supporto!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarlosGarfia ...

