Atletica | pagelle Italia Mondiali | Dallavalle e Ihemeje | l’Italia che piace Meglio le donne degli uomini nella 4×400

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022)2022 (24 luglio) ANDREA8: Tra i grandi del salto triplo c’è anche il giovane azzurro che sfiora il risultato storico chiudendo al quarto posto con un ottimo 17.25. Non era al, eppure ha disputato un’ottima gara, in un contesto non semplice, che lo proietta nell’elite della specialità A 6 centimetri c’era il bronzo: ha dimostrato di essere un lottatore e ci riproverà, il tempo non gli manca. EMMANUEL7.5: Sarà che giocava in casa, sarà per quel 17.13 fatto con relativa facilità in qualificazione, forse ci si attendeva qualcosa in più dall’azzurro che comunque va a prendersi un quinto posto al debutto mondiale e non è poco. Bravo a crederci fino alla fine, ancora da sistemare molte ...