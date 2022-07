Atletica, Mondiali Eugene 2022 ultima giornata: i risultati di domenica 24 luglio (Di domenica 24 luglio 2022) I risultati di domenica 24 luglio ai Mondiali 2022 di Atletica leggera di Eugene, con la decima e ultima giornata di gare che assegna altre medaglie in Oregon. Si inizia con la marcia maschile di 35 km con i riflettori puntati sul campione olimpico Massimo Stano, oltre che ad Andrea Agrusti; Italia che poi sarà in finale anche nella staffetta 4×400 femminile. Di seguito il dettaglio con tutti i risultati delle gare di giornata. IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV I risultati GIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV domenica 24 luglio 15.15 35 km di ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Idi24aidileggera di, con la decima edi gare che assegna altre medaglie in Oregon. Si inizia con la marcia maschile di 35 km con i riflettori puntati sul campione olimpico Massimo Stano, oltre che ad Andrea Agrusti; Italia che poi sarà in finale anche nella staffetta 4×400 femminile. Di seguito il dettaglio con tutti idelle gare di. IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IGIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV2415.15 35 km di ...

Eurosport_IT : AZZURRE IN FINALEEEE ???? Ai mondiali di atletica di Eugene la staffetta 4x100 femminile centra il passaggio in fina… - repubblica : Mondiali di atletica: azzurre in finale nella 4x400, niente da fare per la staffetta maschile. La diretta - Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - verbanonews : New post: Mondiali di atletica: Fontana ottava con la staffetta veloce, Troiani in finale con la 4×400 - varesenews : Mondiali di atletica: Fontana ottava con la staffetta veloce, Troiani in finale con la 4×400 -