Atletica Mondiali di Eugene 2022: Massimo Stano è oro nella 35 km di marcia maschile (Di domenica 24 luglio 2022) Oggi è andata in scena la 35 km di marcia maschile, ai Mondiali di Eugene 2022. La gara è stata vinta dal nostro Massimo Stano con il tempo di 2:23:14. Un successo incredibile, che permette all'azzurro di conquistare l'oro mondiale dopo una gara sempre in controllo e vinta con una fuga finale davvero impressionante. Dopo il bronzo di Elena Vallortigara quindi, arriva la seconda medaglia ai Mondiali per l'Italia, la prima d'oro. Medaglia d'argento per il giapponese Kawano che ha chiuso in 2:23:15 bronzo per lo svedese Karlstrom, al traguardo in 2:23:44. SportFace.

