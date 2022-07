Atletica, Mondiali 2022: nona giornata. E’ una parata di stelle! L’Italia punta forte su Massimo Stano (Di domenica 24 luglio 2022) E’ una vera e propria parata di stelle l’ultima giornata dei Mondiali di Eugene con tantissimi grandi protagonisti attesi all’atto conclusivo e ben nove titoli da assegnare, la 35 km di marcia, il Decathlon, il lungo femminile, l’asta maschile, gli 800 femminili, i 5000 maschili, i 100 ostacoli femminili e le due 4×400 maschile e femminile. La prima finale di giornata è quella che più riguarda i colori azzurri: c’è Massimo Stano a caccia di un grande risultato nella 35 km di marcia. Tanto Giappone anche nella nuova distanza, che vede super favoriti Masatora Kawano, Daisuke Matsunaga e Tomohiro Noda, che vantano i primi tre tempi al mondo in stagione ma tra i protagonisti annunciati c’è appunto anche l’azzurro Massimo Stano, oro della 20 km a Tokyo. ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) E’ una vera e propriadi stelle l’ultimadeidi Eugene con tantissimi grandi protagonisti attesi all’atto conclusivo e ben nove titoli da assegnare, la 35 km di marcia, il Decathlon, il lungo femminile, l’asta maschile, gli 800 femminili, i 5000 maschili, i 100 ostacoli femminili e le due 4×400 maschile e femminile. La prima finale diè quella che più riguarda i colori azzurri: c’èa caccia di un grande risultato nella 35 km di marcia. Tanto Giappone anche nella nuova distanza, che vede super favoriti Masatora Kawano, Daisuke Matsunaga e Tomohiro Noda, che vantano i primi tre tempi al mondo in stagione ma tra i protagonisti annunciati c’è appunto anche l’azzurro, oro della 20 km a Tokyo. ...

