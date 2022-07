Atletica, Mondiali 2022: Dallavalle e Ihemeje ai piedi del podio. Spallata Peters, Pichardo vola, staffette a sorpresa (Di domenica 24 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la nona giornata dei Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’Italia si è distinta nel salto triplo (Andrea Dallavalle si è fermato a sei centimetri dalla medaglia di bronzo; Emanuel Ihemeje ha concluso in quinta piazza) e festeggia la qualificazione alla finale della 4×400 femminile, mentre pesa la cocente eliminazione della 4×400 maschile. Si sono assegnati ben sei titoli: Pedro Pichardo nel salto triplo maschile, Emmanuel Korir sugli 800 metri maschili, Gudaf Tsegay sui 5000 metri femminili, Anderson Peters nel tiro del giavellotto maschile, USA nella 4×100 femminile, Canada nella 4×100 maschile. Di seguito tutti i risultati della notte a Eugene. FINALI SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Il portoghese Pedro Pichardo ha ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la nona giornata deidileggera. L’Italia si è distinta nel salto triplo (Andreasi è fermato a sei centimetri dalla medaglia di bronzo; Emanuelha concluso in quinta piazza) e festeggia la qualificazione alla finale della 4×400 femminile, mentre pesa la cocente eliminazione della 4×400 maschile. Si sono assegnati ben sei titoli: Pedronel salto triplo maschile, Emmanuel Korir sugli 800 metri maschili, Gudaf Tsegay sui 5000 metri femminili, Andersonnel tiro del giavellotto maschile, USA nella 4×100 femminile, Canada nella 4×100 maschile. Di seguito tutti i risultati della notte a Eugene. FINALI SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Il portoghese Pedroha ...

Eurosport_IT : AZZURRE IN FINALEEEE ???? Ai mondiali di atletica di Eugene la staffetta 4x100 femminile centra il passaggio in fina… - Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - sportli26181512 : Mondiali Atletica, risultati di oggi: Dallavalle 4° e Ihemeje 5° in finale di salto triplo: Azzurri protagonisti de… - sportli26181512 : Mondiali atletica, i risultati di oggi: la 4x100 donne ottava in finale: Niente da fare per la staffetta 4x100, che… -