Atletica | Massimo Stano leggenda come solo 3 azzurri prima di lui E il Mondiale diventa da 8

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) Correva l’anno 2003. Giuseppe Gibilisco si presentava ai Mondiali di Parigi tra i papabili per un posto sul podio nel salto con l’asta, sebbene non da favorito numero uno. In finale il siciliano disputò la miglior gara della sua carriera, spingendosi a 5,90 metri (tutt’ora record nazionale) e conquistando la medaglia d’oro. Da allora l’Italia non era mai più salita sul gradino più alto. Sino ad oggi. Ci ha pensatoa spezzare questo lunghissimo digiuno di 19 anni. Degli eroi di Tokyo 2020,ha rimarcato il dt Antonio La Torre, era l’unico presentatosi alla rassegna iridata in condizioni buone, seppur non ottime. Il pugliese ha gestito da campione una pressione non indifferente, sebbene lo spettro dello ‘zero medaglie’ fosse stato spazzato via qualche giorno fa dalla brillante Elena Vallortigara nel salto in ...