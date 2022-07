Atletica, Malagò si congratula con Stano: “E’ il re della marcia” (Di domenica 24 luglio 2022) “Il re della marcia è Massimo Stano“. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, festeggia sui social la medaglia d’oro conquistata da Massimo Stano nella 35km di marcia ai Mondiali di Eugene 2022. Tanti complimenti anche agli altri azzurri impegnati in America: “A Eugene l’Atletica italiana torna al successo iridato dopo 19 anni e celebra il bronzo di Vallortigara nell’alto. Quarti Tamberi, Fantini e della Valle, quinto Ihemeje. Bravi”. Il re della marcia è @MassimoStano: l’oro olimpico vince anche il titolo Mondiale nel format dei 35 km. A #Eugene2022 @Atleticaitalia torna al successo iridato dopo 19 anni e celebra il bronzo di #Vallortigara nell’alto. Quarti #Tamberi, #Fantini e ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) “Il reè Massimo“. Il presidente del CONI, Giovanni, festeggia sui social la medaglia d’oro conquistata da Massimonella 35km diai Mondiali di Eugene 2022. Tanti complimenti anche agli altri azzurri impegnati in America: “A Eugene l’italiana torna al successo iridato dopo 19 anni e celebra il bronzo di Vallortigara nell’alto. Quarti Tamberi, Fantini eValle, quinto Ihemeje. Bravi”. Il reè @Massimo: l’oro olimpico vince anche il titolo Mondiale nel format dei 35 km. A #Eugene2022 @italia torna al successo iridato dopo 19 anni e celebra il bronzo di #Vallortigara nell’alto. Quarti #Tamberi, #Fantini e ...

