Atletica, l'Italia torna a vincere ai Mondiali dopo 19 anni! Stano rompe il digiuno, oro di Gibilisco nel 2003 (Di domenica 24 luglio 2022) l'Italia è tornata a festeggiare una medaglia d'oro ai Mondiali di Atletica leggera dopo 19 anni. Massimo Stano ha trionfato nella 35 km di marcia a Eugene e ha interrotto un digiuno che sembrava infinito infinito: era il 28 agosto 2003 quando Giuseppe Gibilisco giganteggiò nel salto con l'asta nella magica notte di Parigi, volando a 5.90 metri per battere Okkert Brits e Patrik Kristiansson, dopo aver sbagliato due prove a 5.75 ed essersi giocato il tutto per tutto passando direttamente a 5.80. Lo show del siciliano, ancora oggi primatista italiano, era valso al Bel Paese l'undicesimo sigillo iridato (oggi è giunto il dodicesimo titolo della storia). L'ultimo prima della magia confezionata dal pugliese in terra ...

ilPostSport : Erano quasi vent'anni che l'Italia non vinceva un oro ai Mondiali di atletica: ci ha pensato Massimo Stano, già cam… - Eurosport_IT : 5 agosto 2021: Campione Olimpico 24 luglio 2022: Campione del Mondo Massimo Stano da impazzireeeeee!!!! ????????… - Marco_Iardella : Stano spinge al Massimo e si ripete dopo Tokio 2020. L'Italia conquista il suo primo oro ai mondiali di atletica do… - FirenzePost : Mondiali atletica: Stano primo nella 35 km di marcia, finalmente un oro per l’Italia - AleGrassi22 : RT @GeorgeSpalluto: +++Massimo STANO vince la 35 km di marcia! La prima 35 km della storia ai Mondiali di Atletica. 1° ORO per l'Italia a #… -