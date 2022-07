Atletica | leggenda per Stano ai Mondiali | è oro nella marcia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 luglio 2022) Eugene – E’ ancora storia a circa un anno di distanza per Massimo. L’atleta pugliese delle Fiamme Oro che vive e si allena a Ostia, seguito da Patrick Parcesepe, ha vinto la medaglia d’oro aidi Eugene. Una grande pagina per l’leggera italiana che conquista un successo straordinario. Lo fa Massimo, dopo aver ottenuto il titolo olimpico lo scorso anno e nello stesso periodo alle Olimpiadi di Tokyo. (leggi qui) Il secondo successo personale consecutivo. Un’impresa per l’azzurro35 km di. E’ una medaglia italiana d’oro aiche torna 19 anni dopo dal successo nell’asta di Giuseppe Gibilisco a Parigi nel 2003. Inoltreregistra il record italiano al traguardo con 2h23’14”. La Nazionale Italiana porta a casa due medaglie da ...