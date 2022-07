Atletica, la 4×400 maschile manca la finale ai Mondiali. Delusione cocente per Benati, Aceti, Scotti e Lopez (Di domenica 24 luglio 2022) L’Italia non è riuscita a qualificarsi alla finale con la 4×400 maschile ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. La staffetta tricolore è apparsa lontana da quella dei giorni migliori, concludendo la propria batteria in quinta posizione con il tempo di 3:03.43. Per accedere all’atto conclusivo sulla pista di Eugene (Oregon, USA) sarebbe bastato battere la Francia, che ha avuto la meglio sugli azzurri per tre decimi nella batteria dominata dal Belgio (3:01.96) davanti alla Repubblica Ceca (3:02.42) e alla Polonia (3:02.51). I nostri portacolori non sono mai stati all’altezza delle compagini di riferimento, pagando probabilmente un avvicinamento molto complicato alla rassegna iridata, caratterizzato anche da qualche positività al Covid-19. Pesano anche le assenze di Davide Re (rimasto escluso dopo aver ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) L’Italia non è riuscita a qualificarsi allacon laai2022 dileggera. La staffetta tricolore è apparsa lontana da quella dei giorni migliori, concludendo la propria batteria in quinta posizione con il tempo di 3:03.43. Per accedere all’atto conclusivo sulla pista di Eugene (Oregon, USA) sarebbe bastato battere la Francia, che ha avuto la meglio sugli azzurri per tre decimi nella batteria dominata dal Belgio (3:01.96) davanti alla Repubblica Ceca (3:02.42) e alla Polonia (3:02.51). I nostri portacolori non sono mai stati all’altezza delle compagini di riferimento, pagando probabilmente un avvicinamento molto complicato alla rassegna iridata, caratterizzato anche da qualche positività al Covid-19. Pesano anche le assenze di Davide Re (rimasto escluso dopo aver ...

