Atletica | la 4×100 femminile non ritocca il record italiano e chiude ottava Gli USA battono la Giamaica ai Mondiali!

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) L’Italia non è riuscita are ilnella. Dopo aver firmato un ottimo 42.71 nelle batterie di ieri, riuscendo così a staccare il biglietto per le finali, le azzurre non si sono replicate nell’atto conclusivo e hanno concluso all’ottavo posto in 42.92. Zaynab Dosso si è resa protagonista di una buona prima frazione, anche se non eccezionale come quella di ieri (quando era alla pari delle americane). Dalia Kaddari è un po’ inciampata mentre si stava alzando per lanciarsi, e la qualità dei suoi 100 metri è stata un po’ inferiore rispetto al turno preliminare. Ieri il cambio tra Anna Bongiorni e Vittoria Fontana era stato problematico, oggi non ci sono state criticità., Andrea Dallavalle si ferma a 6 centimetri dal bronzo ai Mondiali. Ihemeje ...