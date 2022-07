Atletica, Italia con 1 medaglia ai Mondiali. Pesano i quarti posti di misura: Tamberi, Dallavalle, Fantini (Di domenica 24 luglio 2022) L’Italia ha conquistato una medaglia ai Mondiali 2022 di Atletica leggera (il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto), in attesa della 35 km di marcia dove Massimo Stano andrà a caccia del bersaglio grosso. Il Bel Paese è ben lontano dai cinque ori vinti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (com’era immaginabile), ma sulla mancata abbondanza del bottino tricolore Pesano parecchio i quarti posti ottenuti nel corso della rassegna iridata che si concluderà questa notte a Eugene (Oregon, USA). Il bilancio sarebbe stato differente se la spedizione azzurra fosse stata un po’ più fortunata. I nostri portacolori per tre volte si sono fermati ai piedi del podio. Si tratta di Gianmarco Tamberi (salto in alto), Sara Fantini (lancio del martello), ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) L’ha conquistato unaai2022 dileggera (il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto), in attesa della 35 km di marcia dove Massimo Stano andrà a caccia del bersaglio grosso. Il Bel Paese è ben lontano dai cinque ori vinti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (com’era immaginabile), ma sulla mancata abbondanza del bottino tricoloreparecchio iottenuti nel corso della rassegna iridata che si concluderà questa notte a Eugene (Oregon, USA). Il bilancio sarebbe stato differente se la spedizione azzurra fosse stata un po’ più fortunata. I nostri portacolori per tre volte si sono fermati ai piedi del podio. Si tratta di Gianmarco(salto in alto), Sara(lancio del martello), ...

