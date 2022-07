Atletica, Emmanuel Ihemeje: “Il podio era alla portata, ho messo il cuore nell’ultimo salto” (Di domenica 24 luglio 2022) Emmanuel Ihemeje ha conquistato un bel quinto posto nel salto triplo ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurro è riuscito ad arpionare il piazzamento di prestigio grazie a un balzo conclusivo a 17.17 metri, sfruttando una folata di vento favorevole a 2,6 m/s (dunque oltre i limiti previsti dal regolamento, motivo per cui il suo personale resta di 17.14). Il bergamasco si è fermato ad appena quattordici centimetri dalla medaglia di bronzo, subito alle spalle di Andrea Dallavalle. Atletica, Andrea Dallavalle si ferma a 6 centimetri dal bronzo ai Mondiali. Ihemeje 5°, Pichardo vince con 17.95 Il risultato è decisamente positivo per il nostro portacolori, che ha gareggiato sulla pedana di Eugene, nei fatti l’impianto di casa per ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)ha conquistato un bel quinto posto neltriplo ai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurro è riuscito ad arpionare il piazzamento di prestigio grazie a un balzo conclusivo a 17.17 metri, sfruttando una folata di vento favorevole a 2,6 m/s (dunque oltre i limiti previsti dal regolamento, motivo per cui il suo personale resta di 17.14). Il bergamasco si è fermato ad appena quattordici centimetri dmedaglia di bronzo, subito alle spalle di Andrea Dvalle., Andrea Dvalle si ferma a 6 centimetri dal bronzo ai Mondiali.5°, Pichardo vince con 17.95 Il risultato è decisamente positivo per il nostro portacolori, che ha gareggiato sulla pedana di Eugene, nei fatti l’impianto di casa per ...

