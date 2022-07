Atletica, Andrea Dallavalle si ferma a 6 centimetri dal bronzo ai Mondiali. Ihemeje 5°, Pichardo vince con 17.95 (Di domenica 24 luglio 2022) Andrea Dallavalle si è fermato ad appena sei centimetri dalla medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurro ha concluso al quarto posto la finale di salto triplo andata in scena sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), a un soffio dal podio iridato che sembrava essere alla portata dell’emiliano. Un’altra medaglia di legno per l’Italia dopo quelle di Sara Fantini (lancio del martello) e Gianmarco Tamberi (salto in alto), il bottino tricolore rimane così fermo al bronzo di Elena Vallortigara (salto in alto) in attesa di Massimo Stano nella 35 km di marcia. Andrea Dallavalle si era presentato all’appuntamento con la terza misura stagionale tra gli iscritti, ovvero il 17.28 saltato un mese fa ai ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)si èto ad appena seidalla medaglia diai2022 dileggera. L’azzurro ha concluso al quarto posto la finale di salto triplo andata in scena sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), a un soffio dal podio iridato che sembrava essere alla portata dell’emiliano. Un’altra medaglia di legno per l’Italia dopo quelle di Sara Fantini (lancio del martello) e Gianmarco Tamberi (salto in alto), il bottino tricolore rimane così fermo aldi Elena Vallortigara (salto in alto) in attesa di Massimo Stano nella 35 km di marcia.si era presentato all’appuntamento con la terza misura stagionale tra gli iscritti, ovvero il 17.28 saltato un mese fa ai ...

