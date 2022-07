Atalanta, si lavora per due colpi da Bundes e Premier: le ultime (Di domenica 24 luglio 2022) L’Atalanta di Gian piero Gasperini, tra campo e mercato, prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. Fronte calciomercato, complice la perdita di Robin Gosens nello scorso mese di gennaio, i riflettori sono puntati soprattutto sulle corsie degli esterni. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nerazzurri starebbero guardando in Bundesliga, in casa Lipsia, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel mirino ci sarebbe Ademola Lookman: esterno sinistro d’attacco, di proprietà del club tedesco ma prestato al Leicester nella scorsa stagione, dove ha collezionato 42 presenze mettendo a referto 8 goal e 5 assist tra tutte le competizioni. Ademola Lookman AtalantaIl classe 1997 è legato al Lipsia da un contratto fino al 30/06/2024, ma i bergamaschi proveranno nelle prossime ore ad intavolare una trattativa con il club ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) L’di Gian piero Gasperini, tra campo e mercato, prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. Fronte calciomercato, complice la perdita di Robin Gosens nello scorso mese di gennaio, i riflettori sono puntati soprattutto sulle corsie degli esterni. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nerazzurri starebbero guardando inliga, in casa Lipsia, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nel mirino ci sarebbe Ademola Lookman: esterno sinistro d’attacco, di proprietà del club tedesco ma prestato al Leicester nella scorsa stagione, dove ha collezionato 42 presenze mettendo a referto 8 goal e 5 assist tra tutte le competizioni. Ademola LookmanIl classe 1997 è legato al Lipsia da un contratto fino al 30/06/2024, ma i bergamaschi proveranno nelle prossime ore ad intavolare una trattativa con il club ...

Erica_setteeuno : Ho il ciclo fa caldo la sindrome da nido vuoto (la ragazza è in vacanza) il Milan ha perso il Como pure (con l'Atal… - tcm24com : Spezia, si lavora al ritorno di Kovalenko #Spezia #Kovalenko #Atalanta - newsulcalcioita : L'#Atalanta è vicina a #NunoTavares in prestito secco dall'#Arsenal:si lavora per definire gli ultimi dettagli. - tremioni : RT @MRoscioni: Il mercato attaccanti della #AsRoma non si ferma. Continuano i contatti con l'#Atalanta, si lavora ad uno scambio #ElShaaraw… - RomaQualitah : RT @MRoscioni: Il mercato attaccanti della #AsRoma non si ferma. Continuano i contatti con l'#Atalanta, si lavora ad uno scambio #ElShaaraw… -