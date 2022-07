Ascolti TV | Sabato 23 luglio 2022. The Voice Senior prende il largo (17.7%), Lo Show dei Record 11.3%, bene il film di Rai2 (9%). Tv8 all’8.4% con le Prove del GP di Formula 1 (Di domenica 24 luglio 2022) The Voice Senior Nella serata di ieri, Sabato 23 luglio 2022, su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.921.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.142.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2 La regola delle 3 mogli ha interessato 1.071.000 spettatori (9%). Su Italia1 Superman & Lois ha ottenuto 537.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 la replica de La Fabbrica del Mondo ha incollato 483.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Grand Hotel Excelsior totalizza un a.m. di 355.000 spettatori (3.2%). Su La7 Il giocatore – Rounders ha registrato 407.000 spettatori con il 3.6%. Su Tv8 Grantchester segna 151.000 spettatori (1.3%). Sul ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 24 luglio 2022) TheNella serata di ieri,23, su Rai1 la replica di Theha conquistato 1.921.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Lodeiin replica ha raccolto davanti al video 1.142.000 spettatori con uno share dell’11.3%. SuLa regola delle 3 mogli ha interessato 1.071.000 spettatori (9%). Su Italia1 Superman & Lois ha ottenuto 537.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 la replica de La Fabbrica del Mondo ha incollato 483.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Grand Hotel Excelsior totalizza un a.m. di 355.000 spettatori (3.2%). Su La7 Il giocatore – Rounders ha registrato 407.000 spettatori con il 3.6%. Su Tv8 Grantchester segna 151.000 spettatori (1.3%). Sul ...

