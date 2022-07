Ascolti Tv 23 luglio 2022: Antonella Clerici straccia Gerry Scotti nella sfida tra repliche. Bene il giallo di Rai2. Pochi davanti alla tv, al top i tg del day time (Di domenica 24 luglio 2022) Ascolti al top: Tg1 delle 13.00 a 3,341 milioni e 27,3%; delle 20.00 a 3,079 milioni e 26,05%. Reazione a catena part two a 2,769 milioni e 26,6%. Tg5 alle 13.00 a 2,5 milioni e 21,4% Caldo record, sabato 23 luglio in day time sono scesi in pista i Motori con le qualifiche della Formula 1 in Francia, e poi il ciclismo del Tour, il calcio delle amichevoli e degli europei femminili, la pallavolo, l’atletica leggera, la scherma e il tennis. In prima serata, con la penetrazione del mezzo ridotta al lumicino, sono andate in onda due repliche sulle ammiraglie. Rai1 ha schierato The Voice Senior, mentre Canale 5 ha proposto Guinness – Lo show dei record. Una replica anche il format eco-teatrale La Fabbrica del mondo, in onda su Rai3, le altre generaliste hanno puntato su cinema e serie. Rai2 ... Leggi su tvzoom (Di domenica 24 luglio 2022)al top: Tg1 delle 13.00 a 3,341 milioni e 27,3%; delle 20.00 a 3,079 milioni e 26,05%. Reazione a catena part two a 2,769 milioni e 26,6%. Tg5 alle 13.00 a 2,5 milioni e 21,4% Caldo record, sabato 23in daysono scesi in pista i Motori con le qualifiche della Formula 1 in Francia, e poi il ciclismo del Tour, il calcio delle amichevoli e degli europei femminili, la pvolo, l’atletica leggera, la scherma e il tennis. In prima serata, con la penetrazione del mezzo ridotta al lumicino, sono andate in onda duesulle ammiraglie. Rai1 ha schierato The Voice Senior, mentre Canale 5 ha proposto Guinness – Lo show dei record. Una replica anche il format eco-teatrale La Fabbrica del mondo, in onda su Rai3, le altre generaliste hanno puntato su cinema e serie....

