Arthur Larrue | la furia della Storia tra regine e pedoni

(Di domenica 24 luglio 2022) «Alechin mi fa venire in mente un immenso serbatoio dove sia venuta ad accumularsi una inverosimile quantità di energia bruta. Come se avesse introiettato tutta la violenza del suo secolo L'articolo proviene da il manifesto.

Frasiarzianti : “Di quale combinazione si era servita la morte, per dare scacco matto all’invincibile Alechin?” #frasi da La diago… -

Avvenire

Lo racconta in La diagonale Alechine, romanzo appena uscito per Neri Pozza (pagine 256 euro 18),, che ridà vita alla lucidità e all'imprevedibilità del gioco d'attacco di un genio, ...Lo racconta in La diagonale Alechine, romanzo appena uscito per Neri Pozza (pagine 256 euro 18),, che ridà vita alla lucidità e all'imprevedibilità del gioco d'attacco di un genio, ... Guerra Fredda sulla scacchiera: cinquant’anni fa il duello Fischer-Spasskij A luglio di cinquant’anni fa a Reykjavík, capitale dell’Islanda, si disputava la più celebre di tutte le partite del campionato del mondo di scacchi. Iniziò ufficialmente l’11 luglio, alle cinque del ...