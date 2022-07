Arthur-Juventus, aria di addio: la possibile destinazione del brasiliano (Di domenica 24 luglio 2022) La Juventus, nella prossima stagione, potrebbe dover fare a meno di Arthur; il brasiliano, infatti, sembra vicino alla cessione. In mezzo al campo, la Juventus ha piazzato un colpo molto importante con l’arrivo di Pogba; il francese è una risposta importante a quanto successo nella scorsa stagione in un reparto dove le difficoltà sono state diverse. In questa finestra di mercato potrebbe esserci un nuovo innesto in mezzo al campo e l’obiettivo sembra essere un regista che possa dettare tempi e ritmi di gioco con Paredes primo nome nella lista della società bianconera. Bisogna, però, pensare anche alle cessioni con Arthur destinato, probabilmente, a lasciare la Juventus. LaPresseL’assenza dai convocati per il viaggio negli Usa, dove la Juventus svolgerà una parte di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 luglio 2022) La, nella prossima stagione, potrebbe dover fare a meno di; il, infatti, sembra vicino alla cessione. In mezzo al campo, laha piazzato un colpo molto importante con l’arrivo di Pogba; il francese è una risposta importante a quanto successo nella scorsa stagione in un reparto dove le difficoltà sono state diverse. In questa finestra di mercato potrebbe esserci un nuovo innesto in mezzo al campo e l’obiettivo sembra essere un regista che possa dettare tempi e ritmi di gioco con Paredes primo nome nella lista della società bianconera. Bisogna, però, pensare anche alle cessioni condestinato, probabilmente, a lasciare la. LaPresseL’assenza dai convocati per il viaggio negli Usa, dove lasvolgerà una parte di ...

romeoagresti : #Juventus, i giocatori che non prenderanno parte alla tournée statunitense: Chiesa, Kaio Jorge, Arthur, Pjaca, Rams… - MarcelloChirico : L'@Arsenal presenterà a breve un'offerta ufficiale alla #Juventus per #Arthur (i gunners sono una destinazione gradita al giocatore). - AdeNugraha999 : RT @AJGNewsOfficial: ???? Come riportato da @repubblica, #Juventus e #Arsenal starebbero ragionando sul prestito con obbligo di riscatto di #… - ZonaBianconeri : RT @PietroSarti1: Stesso errore già fatto con Arthur #JuveChivas #Juventus - valerossi1995 : RT @giuventinaa_: Torna pogba Arriva di Maria Bremer Probabilmente torna la curva sud Ramsey e arthur in uscita Forse arriva Zaniolo Q… -