Arteta afferma che la “migliore” stella dell’Arsenal è “pronta” per la Premier League dopo la vittoria per 4-0 sul Chelsea

(Di domenica 24 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mikelera “davvero felice” del toure della loro esibizione nellaper 4-0 sul. Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka e Albert Sambi Lokonga sono saliti a referto battendo comodamente la squadra di Thomas Tuchel mantenendo il record del 100% nel loro tour negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE: 30 sono i nuovi 27: perché l’età dei giocatori dellasta aumentando Era un Gioco “preoccupante” per Tuchel ma un’altra prestazione impressionante della squadra di, che aveva già battuto Norimberga, Everton e Orlando City prima dell’incontro con i rivali dellaal Camping World Stadium in Florida di domenica. Il gol di Jesus contro ...

Stop&Go

Gli infortuni sono stati un grosso problema per lui negli ultimi anni ",Szczesny che ... Chiosa finale sull' Arsenal diche ha fallito la qualificazione in Champions League: " Da tifoso ...... primo tra tutti l'Arsenal , dove il tecnicone è rimasto impressionato. Un nome, quello di ... La conferma arriva da lui stesso in un'intervista rilasciata alla BBC nel 2019 doveche, ... Arsenal vs Manchester United: Mikel Arteta afferma che i Gunners non hanno il lusso di "cinque giocatori di livello mondiale"