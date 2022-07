Arriva The Sandman su Netflix, dai fumetti di Neil Gaiman: nel trailer ufficiale il mondo dei sogni è reale (Di domenica 24 luglio 2022) The Sandman su Netflix si mostra nel trailer ufficiale della serie tv, presentata in anteprima al Comic-Con di San Diego. Presenti all’evento tutti i membri del cast. Nel trailer di oltre due minuti possiamo avere uno sguardo più ampio ai personaggi dello show fantasy, tratto dai fumetti di Neil Gaiman. Tra loro, Jenna Coleman di Doctor Who nei panni di Johanna Constantine e Gwendoline Christie di Il Trono di Spade nei panni di Lucifero, sovrano dell’inferno. Nel cast anche: Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, un Lucien diverso dal genere dei fumetti; Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) interpreta la Morte; Madison Alexander Park (Cowboy Bebop) è Desiderio; David Thewlis (i film di Harry Potter) è John Dee; e Boyd Holbrook ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Thesusi mostra neldella serie tv, presentata in anteprima al Comic-Con di San Diego. Presenti all’evento tutti i membri del cast. Neldi oltre due minuti possiamo avere uno sguardo più ampio ai personaggi dello show fantasy, tratto daidi. Tra loro, Jenna Coleman di Doctor Who nei panni di Johanna Constantine e Gwendoline Christie di Il Trono di Spade nei panni di Lucifero, sovrano dell’inferno. Nel cast anche: Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, un Lucien diverso dal genere dei; Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) interpreta la Morte; Madison Alexander Park (Cowboy Bebop) è Desiderio; David Thewlis (i film di Harry Potter) è John Dee; e Boyd Holbrook ...

