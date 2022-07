Arriva il bonus 550 euro: cos’è, chi può richiederlo e come fare (Di domenica 24 luglio 2022) Un nuovo bonus previsto dal decreto aiuti in arrivo per diversi lavoratori. Si tratta del bonus 550 euro che è presente nel dl, convertito in legge prima delle dimissioni del governo Draghi. Il sostegno economico è rivolto a una specifica categoria di lavoratori, cioè dipendenti con rapporti part time ciclici verticale 2021. bonus 550 euro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 24 luglio 2022) Un nuovoprevisto dal decreto aiuti in arrivo per diversi lavoratori. Si tratta del550che è presente nel dl, convertito in legge prima delle dimissioni del governo Draghi. Il sostegno economico è rivolto a una specifica categoria di lavoratori, cioè dipendenti con rapporti part time ciclici verticale 2021.550L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

