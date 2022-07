Arnautovic nuovo attaccante della Juve? L’offerta al Bologna è da super star (Di domenica 24 luglio 2022) La Juventus continua la ricerca dell’attaccante e sembra essere decisa a fare una super offerta al Bologna per arrivare ad Arnautovic. Con l’arrivo di Bremer sono tre i nuovi acquisti della Juventus e ora la società bianconera si divide tra altri due obiettivi: un secondo difensore, per allungare ulteriormente le soluzioni nel reparto arretrato e l’attaccante che possa permettere a Vlhaovic di tirare il fiato. Sappiamo benissimo come la prossima stagione sia ricca di impegni tra campionato, coppe e soste per un mondiale invernale unico nella storie; ecco perché Allegri ha bisogno di un’altra punta e negli ultimi giorni è uscito il nome di Arnautovic. LaPresseNella passata stagione, Arnautovic si è rilanciato con la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 luglio 2022) Lantus continua la ricerca dell’e sembra essere decisa a fare unaofferta alper arrivare ad. Con l’arrivo di Bremer sono tre i nuovi acquistintus e ora la società bianconera si divide tra altri due obiettivi: un secondo difensore, per allungare ulteriormente le soluzioni nel reparto arretrato e l’che possa permettere a Vlhaovic di tirare il fiato. Sappiamo benissimo come la prossima stagione sia ricca di impegni tra campionato, coppe e soste per un mondiale invernale unico nella storie; ecco perché Allegri ha bisogno di un’altra punta e negli ultimi giorni è uscito il nome di. LaPresseNella passata stagione,si è rilanciato con la ...

