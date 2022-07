Armor Wars, che fine ha fatto la serie Marvel con Don Cheadle? (Di domenica 24 luglio 2022) Tra i tanti annunci dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, i fan hanno notato che non si è parlato affatto di Armor Wars con Don Cheadle. A.A.A. cercasi Armor Wars. I Marvel Studios hanno conquistato il Comic-Con di San Diego con una gigantesca presentazione nella Hall H delle prossime fasi del MCU, ma tra tutti i titoli menzionati, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che ne manca uno... Dopotutto sapevamo da tempo - addirittura dal Disney Investor Day del 2020 - che fosse in lavorazione per Disney+ una serie tv che avrebbe affrontato una delle più grandi paure di Tony Stark: "Cosa succede quando la sua tecnologia cade nelle mani sbagliate?". Con il titolo di Armor Wars, quindi, lo show ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Tra i tanti annunci deiStudios al Comic-Con di San Diego, i fan hanno notato che non si è parlato afdicon Don. A.A.A. cercasi. IStudios hanno conquistato il Comic-Con di San Diego con una gigantesca presentazione nella Hall H delle prossime fasi del MCU, ma tra tutti i titoli menzionati, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che ne manca uno... Dopotutto sapevamo da tempo - addirittura dal Disney Investor Day del 2020 - che fosse in lavorazione per Disney+ unatv che avrebbe affrontato una delle più grandi paure di Tony Stark: "Cosa succede quando la sua tecnologia cade nelle mani sbagliate?". Con il titolo di, quindi, lo show ...

