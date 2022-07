Argentario | scontro tra barche | ipotesi motoscafo con pilota automatico

(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) –trae barca a vela all’. Tra le possibili cause al vaglio della Guardia Costiera ci sarebbe l’alta velocità e il. Nell’incidente di fronte alle acque di Porto Ercole ha perso la vita un uomo. Una donna, invece, risulta ancora dispersa. L’Autorità giudiziaria di Grosseto ha disposto il sequestro delle due imbarcazioni e ha affidato le indagini ai militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano. Proseguono, intanto, le ricerche della donna dispersa in mare, dopo la collisione, rese difficoltose dal fatto che nella zona c’è un fondale di circa 40 metri. Le ricerche, gestite dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano sotto il coordinamento della Centrale operativa della Direzione marittima di Livorno, vedono impegnati ...

tra motoscafo e barca a vela nelle acque di fronte a Porto Ercole nell'. Proseguono le ricerche della donna dispersa in mare nell'incidente in cui è morto un uomo. In quattro si sono ...Naufragio, omicidio colposo e lesioni. Sarebbero questi i reati rispetto ai quali si stanno muovendo le indagini sullotra imbarcazioni avvenuto ieri pomeriggio all', nel canale tra Monte(Grosseto) e l'Isola del Giglio, costato la vita un uomo, mentre sono ancora in corso le ricerche di ...Un impatto devatsante quello tra il Fireline 58 e una barca a vela ieri all'Argentario. Molto probabilmente l'imbarcazione ... stata inghiottita dalla barca a vela e dall’acqua dopo lo scontro con il ...Da una prima ricostruzione dei fatti, emerge che a bordo del motoscafo c'erano quattro cittadini di nazionalità danese, mentre sulla barca a vela c'erano sei italiani. I due sono residenti a Roma: la ...