Argentario | l' ipotesi del pilota automatico sul motoscafo | si cerca la donna dispersa Un morto e quattro feriti

TgLa7 : Scontro #Argentario: tra ipotesi yacht con pilota automatico. Indagini per naufragio, omicidio colposo e lesioni -

L'impatto è avvenuto tra l'Isola del Giglio e il promontorio dell'ieri pomeriggio intorno alle 17. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia per gli ausili del caso nonché ...Nello scontro coinvolti turisti danesi In base alle primesembrerebbe che uno yacht, sul ...tra i 50 e i 60 anni Sarebbe un uomo la vittima nello scontro tra due imbarcazioni all', ...“C’è stato un incidente, ci sono dei morti, correte!”, questa la richiesta di aiuto di una donna che è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 23 luglio alle 17:30, alla centrale operativa della ...Scontro tra barche entrambe di 20m nel mare dell'Argentario dove due imbarcazioni una a motore e una barca a vela, sono entrate in collisione ...