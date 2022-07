Anzio, ancora risse durante la movida del sabato sera: quattro persone denunciate (Di domenica 24 luglio 2022) Anzio – Anche per questo weekend, la Questura di Roma ha pianificato mirati servizi straordinari, secondo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Servizi che sono stati intensificati in occasione della stagione estiva, soprattutto sul litorale romano e nelle zone balneari. Ad Anzio, nel corso della serata di sabato, gli agenti del commissariato “Anzio-Nettuno”, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno effettuato il controllo di 22 persone e 12 autoveicoli, oltre a sottoporre a verifica 12 esercizi commerciali. durante la serata, i poliziotti sono prontamente intervenuti in piazza Cesare Battisti ad Anzio a seguito dello ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022)– Anche per questo weekend, la Questura di Roma ha pianificato mirati servizi straordinari, secondo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della. Servizi che sono stati intensificati in occasione della stagione estiva, soprattutto sul litorale romano e nelle zone balneari. Ad, nel corso dellata di, gli agenti del commissariato “-Nettuno”, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno effettuato il controllo di 22e 12 autoveicoli, oltre a sottoporre a verifica 12 esercizi commerciali.lata, i poliziotti sono prontamente intervenuti in piazza Cesare Battisti ada seguito dello ...

