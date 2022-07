Antonio Tajani premier per un governo di centrodestra? L’ex presidente del Parlamento Ue non si tira indietro | «Sono a disposizione»

Leggi su open.online

(Di domenica 24 luglio 2022) «Io non ho ambizioni diato, noncandidato,di Berlusconi e della coalizione per quello che tutti insieme vorremo fare». In un’intervista pubblicata sul Corriere della Seraha mostrato una prima apertura alla possibilità di essere il primo ministro in un prossimodi. Con le elezioni alle porte, il tema delè tra i più discussi nella coalizione che unisce Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Exdeleuropeo, vicedel Partito popolare europeo ed ex Commissario europeo, il suo profilo è uno di quelli più chiacchierati nel. Anche se al momento, ...