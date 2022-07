Antonella Clerici, la lotta contro la malattia non è finita | Il triste appello (Di domenica 24 luglio 2022) Antonella Clerici è la lotta contro la terribile malattia. Cosi la stories su Instagram ha rivelato tutto sui social Ci sono diversi personaggi noti nel mondo dello spettacolo che hanno la possibilità di mettere in luce tematiche molto serie sulle quali si cerca sempre di accendere una luce. Si riesce ad arrivare a delle verità anche scomode, soprattutto quando un determinato personaggio ha proprio l’obiettivo di alzare l’attenzione del pubblico per riuscire a smuovere le acque. Una delle personalità che utilizza i social proprio per tenere acceso il rapporto con il pubblico è proprio Antonella Clerici. In questi anni è diventata senza ombra di dubbio una delle personalità più attive sui social, ed in particolare Instagram rappresenta la piattaforma principale sulla ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 24 luglio 2022)è lala terribile. Cosi la stories su Instagram ha rivelato tutto sui social Ci sono diversi personaggi noti nel mondo dello spettacolo che hanno la possibilità di mettere in luce tematiche molto serie sulle quali si cerca sempre di accendere una luce. Si riesce ad arrivare a delle verità anche scomode, soprattutto quando un determinato personaggio ha proprio l’obiettivo di alzare l’attenzione del pubblico per riuscire a smuovere le acque. Una delle personalità che utilizza i social proprio per tenere acceso il rapporto con il pubblico è proprio. In questi anni è diventata senza ombra di dubbio una delle personalità più attive sui social, ed in particolare Instagram rappresenta la piattaforma principale sulla ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: The Voice Senior – conduce Antonella Clerici - Demetriojpg : Poi mi dicono che parlo di loro ma loro non sanno che io sono Monica Bellucci e di cognome vado Antonella clerici puttane - CarloBianconi7 : @gattopardopievi Il tizio (mi pare deceduto) che ogni tanto passava in tv con Antonella Clerici, diceva che la donn… - ciccio_1990 : Laura Pausini Sorpresa ad Antonella Clerici - PauTUBE - ComunistaRosso : @notariot1 Lui e Antonella Clerici devono pur portare la pagnotta a casa, che li vuoi lasciare al freddo e senza cibo? -