Ansia Juventus, si ferma Pogba: ecco le sue condizioni (Di domenica 24 luglio 2022) Paul Pogba © LaPresseCome riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nel corso della seduta pomeridiana il centrocampista francese è stato costretto a fermarsi ed è uscito dal campo zoppicando. Il suo ... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Paul© LaPresseCome riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nel corso della seduta pomeridiana il centrocampista francese è stato costretto arsi ed è uscito dal campo zoppicando. Il suo ...

Ansia Juventus, si ferma Pogba: ecco le sue condizioni La Juventus subito in apprensione per le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista francese si è fermato in allenamentoÈ scattato l'allarme in casa Juventus al termine dell'ultimo allenamento svolto negli Stati Uniti dalla squadra di Massimiliano Allegri. A fermarsi è Paul Pogba. Paul Pogba © LaPresseCome riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ... Ultim'ora Juventus, ansia Pogba: infortunio e 'diagnosi' immediata La Juventus continua a lavorare in America in vista dei prossimi impegni amichevoli che attendono la formazione di mister Allegri. La prima uscita negli States è stata sicuramente soddisfacente per i ... Tuttosport Ansia Juventus, si ferma Pogba: ecco le sue condizioni Juventus, ansia per Pogba in allenamento. Ma c'è ottimismo Primo allenamento a Los Angeles. Il francese sente male al ginocchio ed è costretto a lasciare il campo zoppicando e sorretto dai medici. Rassicura i compagni con il pollice alzato. Oggi probabilmente ...