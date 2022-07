Anguria dolcissima? Devi guardare questo dettaglio sempre (Di domenica 24 luglio 2022) Non si può dire estate senza pensare all’Anguria. Ma siete sicuri di riconoscere quella più buona in mezzo a tante? Proprio durante la stagione più calda dell’anno si possono mangiare tanti frutti. Uno fra questi senza dubbio è l’Anguria. In una serata afosa e molta calda, di certo non può mancare questo frutto rosso così fresco, depurativo, diuretico ed anche ipocalorico. L’Anguria è composta dal 98% dall’acqua e solo l’8% da zuccheri. Possiede anche proprietà infiammatorie ed antiossidanti. Anguria: come scegliere quella migliore (Pixabay)Ma quando si è di fronte a tante angurie spesso non si sa quale scegliere, sperando che quella comprata poi sia veramente buona. Esiste un modo per riconoscere quella che fa venire l’acquolina in bocca? In realtà ce ne è più di ... Leggi su formatonews (Di domenica 24 luglio 2022) Non si può dire estate senza pensare all’. Ma siete sicuri di riconoscere quella più buona in mezzo a tante? Proprio durante la stagione più calda dell’anno si possono mangiare tanti frutti. Uno fra questi senza dubbio è l’. In una serata afosa e molta calda, di certo non può mancarefrutto rosso così fresco, depurativo, diuretico ed anche ipocalorico. L’è composta dal 98% dall’acqua e solo l’8% da zuccheri. Possiede anche proprietà infiammatorie ed antiossidanti.: come scegliere quella migliore (Pixabay)Ma quando si è di fronte a tante angurie spesso non si sa quale scegliere, sperando che quella comprata poi sia veramente buona. Esiste un modo per riconoscere quella che fa venire l’acquolina in bocca? In realtà ce ne è più di ...

