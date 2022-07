Ancora Tragedia: Bambina di 3 anni uccisa dalla sorella maggiore davanti alla mamma (Di domenica 24 luglio 2022) Ennesima Tragedia domestica. Sono numerosissimi ormai i casi di omicidio tra le mura familiari. Che si tratti di raptus o gesti premeditati, é comunque ormai una piaga sociale molto diffusa. Questa volta la vittima é una Bambina di 3 anni, uccisa da sua sorella maggiore. La madre era presente in casa ma non é intervenuta in tempo per evitare l’orrore. Tutto é accaduto in un lasso temporale brevissimo: il tempo di una telefonata di lavoro. Siamo in Florida, precisamente ad Orlando. La famiglia della vittima si trovava nella proprio casa vacanza quando si é consumata la Tragedia. La mamma aveva chiesto a sua figlia maggiore di badare alla piú piccolina per un po’. La donna era infatti impegnata in ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 luglio 2022) Ennesimadomestica. Sono numerosissimi ormai i casi di omicidio tra le mura familiari. Che si tratti di raptus o gesti premeditati, é comunque ormai una piaga sociale molto diffusa. Questa volta la vittima é unadi 3da sua. La madre era presente in casa ma non é intervenuta in tempo per evitare l’orrore. Tutto é accaduto in un lasso temporale brevissimo: il tempo di una telefonata di lavoro. Siamo in Florida, precisamente ad Orlando. La famiglia della vittima si trovava nella proprio casa vacanza quando si é consumata la. Laaveva chiesto a sua figliadi badarepiú piccolina per un po’. La donna era infatti impegnata in ...

TerenceKemy : La tragedia sportiva di giornata sta per compiersi: #Berrettini- #Leclerc - #Musetti Tutti e tre con la gara in m… - stefano_gatto97 : RT @TgrRai: ? Scontro all'Argentario tra una barca a vela e un motoscafo: un morto e quattro feriti. Una donna è ancora dispersa, le ricerc… - TgrRai : ? Scontro all'Argentario tra una barca a vela e un motoscafo: un morto e quattro feriti. Una donna è ancora dispers… - daniela_piani : Povera donna. povera famiglia. Una tragedia Ancora dispersa in mare all’Argentario #argentario - Borderline_24 : Sette anni fa l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio #Bruscella. Il sindaco: 'Tragedia che fa ancora mal… -